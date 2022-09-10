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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Зенфир Аеткулов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Зенфир Аеткулов

20:10, 10 сен 2022

Руководство Абзелиловского района Башкирии сообщило о гибели на территории Украины Зенфира Аеткулова. По предоставленным данным, выходец из района умер во время проведения специальной военной операции.



В настоящий момент о дате его гибели не сообщается, известно только, что мужчина родился и вырос в населенном пункте Абдряшево. Также, у военнослужащего остались жена и две дочери.

О дате церемонии прощания также не сообщается и будет озвучена позже.

Ранее печальное известие пришло в населенный пункт Аскарово Абзелиловского района Республики Башкортостан – в ходе СВО на территории Украины погиб 24-летний выходец села Таминдар Галиуллин.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: администрация Абзелиловского района
Теги: Абзелиловский район Погибшие на Украине
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