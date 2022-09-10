Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Зенфир Аеткулов
20:10, 10 сен 2022
Руководство Абзелиловского района Башкирии сообщило о гибели на территории Украины Зенфира Аеткулова. По предоставленным данным, выходец из района умер во время проведения специальной военной операции.
В настоящий момент о дате его гибели не сообщается, известно только, что мужчина родился и вырос в населенном пункте Абдряшево. Также, у военнослужащего остались жена и две дочери.
О дате церемонии прощания также не сообщается и будет озвучена позже.