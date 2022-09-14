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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айгиз Ирназаров

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айгиз Ирназаров

21:04, 14 сен 2022

О гибели в ходе спецоперации на Украине военнослужащего Айгиза Ирназарова из деревни Халилово Абзелиловского района в социальных сетях сообщила газета "АБЗЕЛИЛ".



"Выражаем глубокие соболезнования его маме Гульнаре Миратовне, братьям, сестре и всем близким", - написали сотрудники издания.

Также в сообщении указывается, что похороны рядового Айгиза Басировича Ирназарова состоятся завтра, 15 сентября, в деревне Халилово.

Соболезнования родным и близким.

Ранее руководство Абзелиловского района Башкирии сообщило о гибели на территории Украины Зенфира Аеткулова. По предоставленным данным, выходец из района умер во время проведения специальной военной операции.

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Фото: газета "Абзелил"
Теги: Абзелиловский район Погибшие на Украине
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