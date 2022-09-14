Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Айгиз Ирназаров
21:04, 14 сен 2022
О гибели в ходе спецоперации на Украине военнослужащего Айгиза Ирназарова из деревни Халилово Абзелиловского района в социальных сетях сообщила газета "АБЗЕЛИЛ".
"Выражаем глубокие соболезнования его маме Гульнаре Миратовне, братьям, сестре и всем близким", - написали сотрудники издания.
Также в сообщении указывается, что похороны рядового Айгиза Басировича Ирназарова состоятся завтра, 15 сентября, в деревне Халилово.
Соболезнования родным и близким.
Ранее руководство Абзелиловского района Башкирии сообщило о гибели на территории Украины Зенфира Аеткулова. По предоставленным данным, выходец из района умер во время проведения специальной военной операции.
Фото: газета "Абзелил"
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