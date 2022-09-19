Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Илишевского района Башкирии Рустам Зиганшин

15:28, 19 сен 2022

В Илишевском районе Башкирии проводили в последний путь погибшего на территории Украины добровольца Рустама Зиганшина. Похороны прошли в минувшие выходные.







«Илишевский район скорбит по потере, нашего земляка, настоящего воина Рустама Зиганшина», – выразили слова соболезнования в администрации.



По предоставленным данным, Зиганшин родился в селе Урметово, хорошо учился в школе, после поступил в Мензелинское сельскохозяйственное училище и окончил юридический факультет Башкирского государственного университета.





Служил по призыву с 2005 по 2007 годы, в апреле 2022 года присоединился к участию в специальной операции на Украине в качестве добровольца в составе добровольческого отряда «БАРС -9» в должности командира.



Ранее сообщалось о том, что в Илишевском районе Башкирии простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине 37-летним Маратом Мустафиным.

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Фото: администрация Илишевского района