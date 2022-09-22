Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Мелеузовского района Башкирии Вадим Кучербаев

23:20, 22 сен 2022

Прощание с Вадимом Кучербаевым состоится в пятницу, 23 сентября, в селе Нугуш, сообщил глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов.







Руководитель района отметил, что доброволец «героически погиб во время спецоперации на Украине». Он выразил соболезнования родным и близким бойца. Вадим Кучербаев родился 30 ноября 1977 года, учился в средней школе в селе Нугуш. Затем был призван в армию, служил механиком-водителем в инженерных войсках. Бал участником боевых действий в Чечне в 2000–2001 годах.



В августе этого года он отправился в зону проведения СВО на территории Украины в составе Башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова.





Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб еще один уроженец Мелеузовского района Башкирии Илшат Имангулов

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Фото: Рустэм Шамсутдинов