Мобилизуют ли при положительном тесте на коронавирус

16:35, 25 сен 2022

Сейчас в России не только идет мобилизация, но и продолжается пандемия COVID-19. Правительственный канал в Telegram «Объясняем.рф» опубликовал ответ на вопрос, который часто поступает на горячую линию по частичной мобилизации 122: «Если я пришел на призывной пункт с положительным тестом на ковид, меня возьмут или отправят на изоляцию?»







— При положительном ПЦР-тесте на COVID-19 нельзя посещать общественные места, включая военкомат. Необходимо обратиться за медицинской помощью, а после окончания лечения предоставить в военкомат листок нетрудоспособности, — говорится в сообщении.





Там уточняется, что если человек не может явиться по повестке из-за болезни — нужно любым способом уведомить об этом военкомат, а после выздоровления прийти с больничным листом или «вы будете считаться уклонистом, с соответствующими правовыми последствиями».

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