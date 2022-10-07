В отношении мобилизованных граждан приостановят взыскание долгов

09:12, 07 окт 2022

Хорошая новость для мобилизованных граждан. Судебные приставы приостановят взыскание долгов с призванных на военную службу по частичной мобилизации. Как сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Башкирии, исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению.







Согласно закону «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель может приостановить исполнительное производство полностью или частично в случае просьбы должника, который проходит военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством РФ.





В ведомстве уточнили, что заявление о приостановлении взыскания долгов мобилизованные граждане могут подать на призывных пунктах. В военкоматах всех регионов будут работать судебные приставы.

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