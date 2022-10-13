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В Салаватском районе Башкирии установили бюст погибшему участнику спецоперации на Украине

В Салаватском районе Башкирии установили бюст погибшему участнику спецоперации на Украине

09:42, 13 окт 2022

В селе Мещегарово Салаватского района открыли бюст Илнуру Хуснутдинову, погибшему в спецоперации на Украине. С 25-летним парнем простились в мае.



Он был военным разведчиком, служил по контракту, был участником боевых действий в Сирии. Его отец Ралиф Хуснутдинов прошел афганскую войну, он член районного боевого братства воинов-афганцев. Бюст был установлен по его инициативе, в этом его поддержал председатель башкирского Союза ветеранов боевых действий Тимерьян Ражапов. Автором бюста является скульптор Салават Щербаков.


— Я благодарю Ралифа Ниловича за активную гражданскую позицию, любовь и преданность к своей малой Родине. Он воспитал поистине достойного сына башкирского народа. А героический поступок Илнура мы будем помнить вечно! — написал в соцсетях глава Салаватского района Марс Кашапов.

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Источник: www.proural.info
Фото: соцсети Марса Кашапова
Теги: Салаватский район Погибшие на Украине спецоперация
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