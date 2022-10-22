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Главы районов Башкирии узнали, как живут и тренируются мобилизованные в Казани

Главы районов Башкирии узнали, как живут и тренируются мобилизованные в Казани

21:34, 22 окт 2022

В минувшую пятницу, 21 октября, в учебную часть в Казани, где проходят подготовку мобилизованные резервисты из Башкирии, приехали главы двух районов, Баймакского и Зилаирского, и мэр Сибая. Они привезли будущим бойцам посылки из дома и необходимые в быту предметы, в том числе, электрогенераторы и бензопилы, теплую одежду и носки. В своих соцсетях чиновники опубликовали фото с земляками и передали привет их родным и близким.



Как отметил мэр Сибая Азамат Юлдашбаев, кормят резервистов хорошо.

- Успели на ужин - кормят хорошо. Но гостинцы, которые мы привезли из дома, конечно, вкуснее! – написал он у себя в соцсетях.

По его словам, сейчас парни проходят тренировки перед отправкой в зону проведения специальной военной операции.

- Каждый день у бойцов проходит в тренировках, вспоминают навыки срочной службы и закрепляют новые знания, - пишет мэр Сибая.

Глава Баймакского района Башкирии Фанис Аминев также рассказал, что вместе с коллегами они вручили резервистам лично в руки посылки из дома и заявил, что парни наладили свой быт.


- Каждый день у бойцов расписан по минутам: стрельбы, совершенствуют навыки передвижения на поле боя и учатся борьбе с бронеобъектами противника, вспоминают основы военно-медицинской подготовки. Учатся, как правильно жгут наложить, как сделать укол. Тренировки проводятся под руководством опытных офицеров, - написал Фанис Аминев у себя в соцсетях.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Фанис Аминев
Теги: мобилизация спецоперация Сибай Баймакский район Зилаирский район
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