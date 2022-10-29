Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Благоварского района Башкирии Александр Губарев
23:20, 29 окт 2022
В Благоварском районе Башкирии простились с погибшим во время спецоперации Александром Губаревым
Александр Сергеевич Губарев погиб в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом сообщил глава района Марат Юсупов.
"В памяти земляков он всегда останется героем нашего времени, примером истинного мужества и отваги. Мы в неоплатном долгу перед такими несгибаемыми парнями, как Александр. Приношу глубокие соболезнования его семье, родным и близким", - написал Юсупов.
Александр родился 13 августа 2001 года, окончил Языковскую школу. После окончания школы поступил в сельскохозяйственный колледж. В 2020 году был призван на военную службу. Служил в должности заместителя командира боевой машины – наводчика-оператора парашютно-десантной роты.
Выражаем соболезнования родным и близким.