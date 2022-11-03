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Администрация Альшеевского района Башкирии объяснила, почему матери мобилизованного доставили гнилые дрова

Администрация Альшеевского района Башкирии объяснила, почему матери мобилизованного доставили гнилые дрова

09:17, 03 ноя 2022

Дрова матери мобилизованного привезли местные жители по просьбе главы сельсовета, сообщил представитель Альшеевского района в ответ на гнев жительницы на странице у Радия Хабирова.



1 ноября, на странице у главы Башкирии Радия Хабирова появилось гневное обращение от жительницы республики, которой крайне не понравились дрова, привезенные матери мобилизованного мужчины — они были полыми, изнутри поленья выедены, предположительно, жуками-короедами.

Виль Юмагузин, возглавляющий Казанский сельсовет, пояснил, что дрова женщине выделили по личной просьбе мобилизованного мужчины, а не в рамках республиканских мер поддержки. 

Как сообщил Юмагузин, он по своей инициативе попросил местных ребят приготовить дрова, они в свою очередь согласились и под дождем распилили сухостой, после чего и привезли матери мобилизованного гражданина.


В администрации района дополнительно напомнили о том, что несмотря на то, что бесплатных дров семьям участников СВО не полагается, им полагается скидка на их покупку — члены семей участников спецоперации могут обратиться в местное лесничество для получения дров по стоимости 10% от изначальной.  Об этой льготе стало известно в пятницу, 28 октября. Для получения льготы нужно предоставить справку из военкомата об участии родственника в СВО.

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Источник: mkset.ru
Теги: Альшеевский район
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