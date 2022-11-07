В Архангельском районе Башкирии ищут родственников погибшего на Великой Отечественной войне солдата
14:24, 07 ноя 2022
Во время поисковых работ в Эстонии обнаружили медаль «За отвагу». Согласно данным из Центрального архива Минобороны РФ, она принадлежит башкирскому бойцу Хорошавцеву Алексею Александровичу.
Поисковики военно-исторического объединения «Фронт Лайн» ищут родственников солдата, чтобы вернуть им награду. Известно, что Алексей Хорошавцев родился в 1923 году в Архангельском районе. Он служил в должности лейтенанта, был командиром огневого 884-го истребительного противотанкового артиллерийского полка. Он погиб 20 апреля 1944 года.
В документах указана его родственница Мария Зубакова, которая жила в районе станции Карламан в деревне Улукулево Кармаскалинского района.