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В Архангельском районе Башкирии ищут родственников погибшего на Великой Отечественной войне солдата

В Архангельском районе Башкирии ищут родственников погибшего на Великой Отечественной войне солдата

14:24, 07 ноя 2022

Во время поисковых работ в Эстонии обнаружили медаль «За отвагу». Согласно данным из Центрального архива Минобороны РФ, она принадлежит башкирскому бойцу Хорошавцеву Алексею Александровичу.



Поисковики военно-исторического объединения «Фронт Лайн» ищут родственников солдата, чтобы вернуть им награду. Известно, что Алексей Хорошавцев родился в 1923 году в Архангельском районе. Он служил в должности лейтенанта, был командиром огневого 884-го истребительного противотанкового артиллерийского полка. Он погиб 20 апреля 1944 года.

В документах указана его родственница Мария Зубакова, которая жила в районе станции Карламан в деревне Улукулево Кармаскалинского района.

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Источник: www.proural.info
Фото: вио «Фронт Лайн»
Теги: Архангельский район поиск
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