Рэпер из Ишимбая записал трек с призывом заплатить налоги до 1 декабря

10:15, 25 ноя 2022









Администрация Ишимбайского района Башкирии занялась продакшеном. Во всяком случае такой вывод можно сделать из начала пусто короткого, но видеоклипа, где рэп-исполнитель Waldis White Smoke призывает вовремя оплачивать налоги (до 1 декабря, именно в этот день истекает срок оплаты), объясняя, что идут они на благое дело.



Отметим, что это не первый раз, когда власти прибегают к рэпу и другим современным музыкальным течениям. Причем любовь к рэпу весьма свойственна именно югу Башкирии. На такую мысль наводит менее чем годично давности клип с рэпом в исполнении мэров Салавата и Стерлитамака, а также глав Аургазинского, Ишимбайского и Стерлибашевского районов, которое в канун наступления 2022 года опубликовал в своих соцсетях Радий Хабиров.





Ранее сообщалось о том, что в Ишимбайском районе Башкирии простились с двумя погибшими в СВО бойцами.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео