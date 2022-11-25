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Рэпер из Ишимбая записал трек с призывом заплатить налоги до 1 декабря

Рэпер из Ишимбая записал трек с призывом заплатить налоги до 1 декабря

10:15, 25 ноя 2022 Креативное напоминание о сроке уплаты имущественных налогов «спродюсировала» местная администрация.


Администрация Ишимбайского района Башкирии занялась продакшеном. Во всяком случае такой вывод можно сделать из начала пусто короткого, но видеоклипа, где рэп-исполнитель Waldis White Smoke призывает вовремя оплачивать налоги (до 1 декабря, именно в этот день истекает срок оплаты), объясняя, что идут они на благое дело.

Отметим, что это не первый раз, когда власти прибегают к рэпу и другим современным музыкальным течениям. Причем любовь к рэпу весьма свойственна именно югу Башкирии. На такую мысль наводит менее чем годично давности клип с рэпом в исполнении мэров Салавата и Стерлитамака, а также глав Аургазинского, Ишимбайского и Стерлибашевского районов, которое в канун наступления 2022 года опубликовал в своих соцсетях Радий Хабиров.


Ранее сообщалось о том, что в Ишимбайском районе Башкирии простились с двумя погибшими в СВО бойцами.

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Источник: mkset.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Ишимбай Ишимбайский район
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