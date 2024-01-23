Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии простились еще с тремя погибшими бойцами СВО

В Башкирии простились еще с тремя погибшими бойцами СВО

На прошлой неделе в трех районах Башкирии простились сразу с тремя бойцами, погибшими в зоне проведения спецоперации.

В пятницу, 19 января, в деревне Фрунзе Туймазинского района состоялось прощание с Асхатом Шакировым. Он служил гранатометчиком в мотострелковом батальоне. Как сообщили местные власти, имя Асхата навсегда останется в памяти земляков.

В тот же день в деревне Байгузино прошла траурная церемония в честь Ильгиза Хужахметова. Он родился в 1987 году. Осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации был призван на военную службу. Администрация Ишимбайского района, откуда родом погибший солдат, выразила глубокие соболезнования его родным и близким.

В Салаватском районе РБ простились с Русланом Мухитдиновым, который еще в апреле 2022 года добровольцем ушел на фронт. Несколько месяцев Руслан, будучи сапером-разведчиком, провел на передовой. Затем он вернулся домой, но осенью вновь был призван на службу в рамках мобилизации.

Так за один день Башкирия простилась сразу с тремя своими героями, отдавшими жизнь ради мира на родной земле. Их подвиг навсегда останется в памяти благодарных земляков.

В Башкирии простились с участником СВО Алексеем Гайсиным

Читайте также:

В Башкирии простились с участником СВО Алексеем Гайсиным
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салаватский район Туймазинский район Ишимбайский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok