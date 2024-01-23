В Башкирии простились еще с тремя погибшими бойцами СВО
На прошлой неделе в трех районах Башкирии простились сразу с тремя бойцами, погибшими в зоне проведения спецоперации.
В пятницу, 19 января, в деревне Фрунзе Туймазинского района состоялось прощание с Асхатом Шакировым. Он служил гранатометчиком в мотострелковом батальоне. Как сообщили местные власти, имя Асхата навсегда останется в памяти земляков.
В тот же день в деревне Байгузино прошла траурная церемония в честь Ильгиза Хужахметова. Он родился в 1987 году. Осенью прошлого года в рамках частичной мобилизации был призван на военную службу. Администрация Ишимбайского района, откуда родом погибший солдат, выразила глубокие соболезнования его родным и близким.
В Салаватском районе РБ простились с Русланом Мухитдиновым, который еще в апреле 2022 года добровольцем ушел на фронт. Несколько месяцев Руслан, будучи сапером-разведчиком, провел на передовой. Затем он вернулся домой, но осенью вновь был призван на службу в рамках мобилизации.
Так за один день Башкирия простилась сразу с тремя своими героями, отдавшими жизнь ради мира на родной земле. Их подвиг навсегда останется в памяти благодарных земляков.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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