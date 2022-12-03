Участвующие в СВО на Украине уроженцы Салаватского района Башкирии передали весточку родным
22:24, 03 дек 2022
Недавно уроженцы Салаватского района Башкирии, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, передали привет своим родным и близким. Фотографию, сделанную на передовой, выложил в своих соцсетях глава района Марс Кашапов.
На снимке бойцы запечатлены в полном обмундировании и при оружии. Скорее всего, большинство из них уроженцы Салаватского района республики.
- Наши!!!! Шлют фотографии и обещают, что вернутся домой! И вернутся с победой! – написал на своей странице глава Салаватского района. И добавил призыв на башкирском языке: «Вперед, парни!».
Запись на стене Марса Кашапова набрала десятки одобрительных комментариев от пользователей.