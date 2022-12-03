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Участвующие в СВО на Украине уроженцы Салаватского района Башкирии передали весточку родным

Участвующие в СВО на Украине уроженцы Салаватского района Башкирии передали весточку родным

22:24, 03 дек 2022

Недавно уроженцы Салаватского района Башкирии, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, передали привет своим родным и близким. Фотографию, сделанную на передовой, выложил в своих соцсетях глава района Марс Кашапов.

На снимке бойцы запечатлены в полном обмундировании и при оружии. Скорее всего, большинство из них уроженцы Салаватского района республики.

- Наши!!!! Шлют фотографии и обещают, что вернутся домой! И вернутся с победой! – написал на своей странице глава Салаватского района. И добавил призыв на башкирском языке: «Вперед, парни!».

Запись на стене Марса Кашапова набрала десятки одобрительных комментариев от пользователей.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/marskashapov
Теги: Салаватский район спецоперация
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