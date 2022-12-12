В Башкирии 6 районов останутся без зимних горок

14:20, 12 дек 2022

К такому решению пришли в администрациях муниципалитетов.



От установки ледяных горок отказались в шести муниципалитетах Башкирии. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщила исполняющая обязанности главы МинЖКХ Ирина Голованова.



Речь идет о Дюртюлинском, Краснокамском, Салаватском, Стерлитамакском и Татышлинском районах, а также городе Агидели.



Между тем, как отмечает Ирина Голованова, в других районах республики все горки соответствуют всем требованиям.



Ранее сообщалось о том, когда и где в Уфе начнут открываться ледовые городки.

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