В Башкирии 6 районов останутся без зимних горок
14:20, 12 дек 2022
К такому решению пришли в администрациях муниципалитетов.
От установки ледяных горок отказались в шести муниципалитетах Башкирии. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщила исполняющая обязанности главы МинЖКХ Ирина Голованова.
Речь идет о Дюртюлинском, Краснокамском, Салаватском, Стерлитамакском и Татышлинском районах, а также городе Агидели.
Между тем, как отмечает Ирина Голованова, в других районах республики все горки соответствуют всем требованиям.
Ранее сообщалось о том, когда и где в Уфе начнут открываться ледовые городки.
Источник:
proural.info
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