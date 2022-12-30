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Уроженец Калтасинского района Башкирии Антон Денисов погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Калтасинского района Башкирии Антон Денисов погиб в ходе спецоперации на Украине

10:00, 30 дек 2022

На спецоперации погиб уроженец Калтасинского района Башкирии Антон Денисов. Об этом сообщил глава муниципалитета в соцсетях. Рассказываем, что известно о погибшем военном.



Антон Денисов родился в селе Краснохолмский в 1986 году. В 2003 году во время службы в армии оказался в Чечне, где участвовал в операции по восстановлению конституционного порядка. Уволившись из армии, мужчина пошел работать бурильщиком в нефтяную отрасль. 29 сентября 2022 года его мобилизовали.

Накануне стало известно о его гибели.

— Он был искренним, сострадательным, доброжелательным, скромным человеком, заботливым супругом и отцом. Во время учебы в школе выделялся умением принимать решения и действовать в непредвиденных обстоятельствах, — написал глава района.


Антон Денисов имел звание сержанта. Ему было 36 лет.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии состоялось прощание с уроженцем Калтасинского района республики сержантом Иваном Изиметовым, который погиб в ходе военной спецоперации на Украине

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Источник: ufa1.ru
Теги: Калтасинский район спецоперация Погибшие на Украине
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