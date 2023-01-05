Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Аургазинском районе Башкирии простились с молодой женщиной, которой собирали деньги на операцию

В Аургазинском районе Башкирии простились с молодой женщиной, которой собирали деньги на операцию

13:13, 05 янв 2023

В деревне Турсугали Аургазинского района простились с 28-летней Лианой В., которую всей республикой спасали от грозного заболевания – рака кишечника.



Первой о печальной истории молодой женщины поведали волонтеры АНО «Радуга добра», сообщив, что болезнь зашла очень далеко, а метастазы распространились по организму. Поскольку химиотерапия не давала результатов, требовалась срочная операция, поэтому волонтеры объявили сбор средств. К сожалению, за день до Нового года Лиана В. скончалась.

- После лечения были положительные результаты, она очень радовалась, будто полностью поправилась. Но на последнем ПЭТ ей стало плохо. Была без сил и четыре дня ничего не ела. Лиана верила в чудо, но чуда так и не случилось. Рак не щадит никого, - рассказали близкие девушки в соцсетях.


Простились с молодой женщиной 2 января в ее родной деревне Турсугали.

Ранее сообщалось о том, что уроженец Аургазинского района Башкирии Азат Кутлугузин погиб в ходе спецоперации на Украине. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Толбазы Аургазинский район смерть
Читайте также

В Башкирии скончалась девочка, которой собрали деньги на лечение в Германии
Общество в Башкирии
В Башкирии скончалась девочка, которой собрали деньги на лечение в Германии
В Башкирии, так и не получив долгожданного лечения, скончался Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака
Общество в Башкирии
В Башкирии, так и не получив долгожданного лечения, скончался Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака
В Аургазинском районе открыли новую хоккейную площадку
Спорт в Башкирии
В Аургазинском районе открыли новую хоккейную площадку
В Учалинском районе при загадочных обстоятельствах пропала Анжелика Сафиуллина
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе при загадочных обстоятельствах пропала Анжелика Сафиуллина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: