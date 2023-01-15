В Аургазинском районе Башкирии мужчина попал в реанимацию после пожара
12:00, 15 янв 2023
В деревне Тукаево Аургазинского района Башкирии ночью 15 января на улице Молодежной произошел пожар. Как сообщает МЧС по РБ, на место прибыли экстренные службы.
До приезда пожарной охраны 80-летний мужчина самостоятельно пытался потушить огонь. Сельчанин серьезно пострадал: его госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы № 1 Стерлитамака.
Огонь на площади 100 кв. м был ликвидирован. Причина пожара уточняется.
Ранее сообщалось о том, что в Аургазинском районе Башкирии простились с молодой женщиной, которой собирали деньги на операцию. Простились с молодой женщиной 2 января в ее родной деревне Турсугали.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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