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Уроженец Уфы Олег Аманов погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Уфы Олег Аманов погиб в ходе спецоперации на Украине

19:07, 05 янв 2023

Сегодня, 5 января, в Калининском районе Уфы простились с 43-летним старшим сержантом Олегом Наильевичем Амановым. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, военнослужащий погиб во время исполнения обязанностей при проведении специальной операции.



Олег Аманов родился 14 сентября 1979 года в Уфе. Там же он окончил школу № 16, после чего поступил в колледж радиоэлектроники. В период с 15 ноября 1997 г. по 11 ноября 1999 г. проходил военную службу по призыву. После этого он стал работать по профессии — электромонтером.


У Олега Аманова остались отец, сестра, супруга и сын. В церемонии прощания приняли участие вице-премьер Ирек Сагитов, вице-мэр Уфы Сергей Кожевников, глава администрации Калининского района Михаил Замурагин.

Ранее сообщалось об уроженце Уфимского района Башкирии Руслане Остермане, который погиб в ходе спецоперации на Украине

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Источник: ufa1.ru
Фото: Калининский район Уфы / Vk.com
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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