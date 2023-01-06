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В Альшеевском районе Башкирии простились с погибшим во время спецоперации 21-летним солдатом

В Альшеевском районе Башкирии простились с погибшим во время спецоперации 21-летним солдатом

11:43, 06 янв 2023

В Альшеевском районе Башкирии простились с погибшим в ходе специальной военной операции 21-летним Рустамом Шевяховым. Об этом сообщил глава района Дамир Мустафин.



По словам главы, Рустам родился в селе Раевский, окончил местную школу № 4. Затем поступил в Уфимский автотранспортный колледж. В 2021 году был призван на службу по контракту на 2 года и направлен в войсковую часть. Погиб солдат 19 декабря.

— Светлая память Рустаму. Словами не выразить боль потери. Спасибо родителям за такого сына, — сказал Дамир Мустафин.
Мама военнослужащего Эльза рассказала, что Рустам был единственным ребенком в семье. В школьные годы начал заниматься спортом, увлекался боксом и карате. Парень также любил путешествовать с семьей. Они бывали на море, на сплаве по реке Зилим, в Соль-Илецке и других местах.


В армии Рустам подписал контракт. Служил на Курилах, где пробыл чуть больше года, а с сентября участвовал в СВО.

— Может быть, поэтому, когда ему в военкомате предложили самому выбрать место службы, выбрал красивый остров Кунашир, — отметила его мама.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Дамир Мустафин / Vk.com
Теги: Альшеевский район спецоперация Погибшие на Украине
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