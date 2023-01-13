Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Рафаэль Ишаев погиб в ходе спецоперации на Украине

21:08, 13 янв 2023

Боец ЧВК «Вагнер», уроженец села Бузовьязы Кармаскалинского района Рафаэль Ишаев погиб в ходе СВО. Об этом сообщается в официальной группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».



«Соболезнуем матери Гульнур Зуфаровне, супруге Филюзе Ахмадулловне, всем близким и родственникам и разделяем горечь невосполнимой утраты. Пусть земля будет пухом», - говорится в сообщении.



Отмечается, что две дочери бойца, Лейсан и Луиза, остались без отца.



Ранее сообщалось о гибели еще одного участника ЧВК «Вагнер» из Башкирии.



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Фото: соцсети