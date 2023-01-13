Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Рафаэль Ишаев погиб в ходе спецоперации на Украине
21:08, 13 янв 2023
Боец ЧВК «Вагнер», уроженец села Бузовьязы Кармаскалинского района Рафаэль Ишаев погиб в ходе СВО. Об этом сообщается в официальной группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».
«Соболезнуем матери Гульнур Зуфаровне, супруге Филюзе Ахмадулловне, всем близким и родственникам и разделяем горечь невосполнимой утраты. Пусть земля будет пухом», - говорится в сообщении.
Отмечается, что две дочери бойца, Лейсан и Луиза, остались без отца.
Ранее сообщалось о гибели еще одного участника ЧВК «Вагнер» из Башкирии.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: соцсети
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