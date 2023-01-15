Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Татышлинском районе Башкирии отложили похороны Фаниса Хусаинова

В Татышлинском районе Башкирии отложили похороны Фаниса Хусаинова

15:24, 15 янв 2023

Похороны погибшего добровольца из Башкирии Фаниса Хусаинова отложены. Об этом сообщил глава Буль-Кайпановского сельсовета Флюр Зиннатуллин.



Напомним, ранее глава Татышлинского района, откуда родом доброволец, сообщил, что прощание с ним состоится 16 января в селе Верхние Татышлы. Однако в сельсовете позже уточнили: похороны отложены.

— Пока похороны отложены, нет борта, неизвестно, когда будет, — сказал глава сельсовета Флюр Зиннатуллин изданию Уфа1.

Он добавил, что похороны пройдут в родной деревне — Новокайпаново, она располагается неподалеку от центра сельсовета.


О гибели Фаниса стало известно в начале января. Он отправился на спецоперацию летом как доброволец. За время службы он совершил несколько подвигов и был прозван Безбашенным Фанисом. Однако у парня было темное прошлое, из-за чего его не сразу взяли в добровольцы.

Читайте также:

От преступника до героя: история добровольца из Башкирии Фаниса Хусаинова, которого на СВО прозвали Безбашенным
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
Теги: Татышлинский район Погибшие на Украине
Читайте также

Стала известна дата похорон Безбашенного Фаниса Хусаинова из Татышлинского района Башкирии
Общество в Башкирии
Стала известна дата похорон Безбашенного Фаниса Хусаинова из Татышлинского района Башкирии
В Татышлинском районе Башкирии официально подтвердили гибель добровольца Фаниса Хусаинова
Общество в Башкирии
В Татышлинском районе Башкирии официально подтвердили гибель добровольца Фаниса Хусаинова
В администрации Татышлинского района Башкирии официально не подтверждают информацию о гибели в зоне СВО добровольца Фаниса Хусаинова
Общество в Башкирии
В администрации Татышлинского района Башкирии официально не подтверждают информацию о гибели в зоне СВО добровольца Фаниса Хусаинова
В спецоперации погиб доброволец из Татышлинского района Башкирии Фанис Хусаинов
Общество в Башкирии
В спецоперации погиб доброволец из Татышлинского района Башкирии Фанис Хусаинов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: