В Татышлинском районе Башкирии отложили похороны Фаниса Хусаинова

15:24, 15 янв 2023

Похороны погибшего добровольца из Башкирии Фаниса Хусаинова отложены. Об этом сообщил глава Буль-Кайпановского сельсовета Флюр Зиннатуллин.







Напомним, ранее глава Татышлинского района, откуда родом доброволец, сообщил, что прощание с ним состоится 16 января в селе Верхние Татышлы. Однако в сельсовете позже уточнили: похороны отложены.



— Пока похороны отложены, нет борта, неизвестно, когда будет, — сказал глава сельсовета Флюр Зиннатуллин изданию Уфа1.



Он добавил, что похороны пройдут в родной деревне — Новокайпаново, она располагается неподалеку от центра сельсовета.





О гибели Фаниса стало известно в начале января. Он отправился на спецоперацию летом как доброволец. За время службы он совершил несколько подвигов и был прозван Безбашенным Фанисом. Однако у парня было темное прошлое, из-за чего его не сразу взяли в добровольцы.

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Фото: соцсети