Стала известна дата похорон Безбашенного Фаниса Хусаинова из Татышлинского района Башкирии

11:30, 15 янв 2023

Добровольца из Башкирии по прозвищу Безбашенный Фанис похоронят 16 января. Об этом сообщил глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов в соцсетях.







Напомним, о гибели бойца стало известно в начале января 2023 года. Сначала об этом сообщили сослуживцы Фаниса. Добровольцу было 24 года. На спецоперацию он отправился в июне 2022 года, однако получилось у него это не с первого раза: в военкомате его несколько раз разворачивали из-за судимостей. В конечном итоге Фанис всё же попал в добровольческий батальон имени Шаймуратова.



Прощание с бойцом пройдет 16 января в селе Верхние Татышлы. Желающие могут прийти в районный Дом культуры к 11:00.



— Это наша общая боль и невосполнимая утрата. Сражаясь за правое дело, он защищал не только братский народ от нацистов, но и свою Родину, близких и родных от угрозы распространения фашизма, — сказал глава Татышлинского района.





Ранее сообщалось, что боец ранее был судим пять раз — в основном за кражи. Чаще всего ему удавалось избежать заключения в колонию, но по последнему приговору он получил три года колонии.



Однако общество его знает как героя. Осенью администрация Татышлинского района сообщила, что доброволец отличился, когда вышел в одиночку на спецзадание. В ходе исполнения Хусаинов наткнулся на БТР с семью противниками. Ему удалось ликвидировать двоих и одного взять в плен, а также уехать на вражеском БТР.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети