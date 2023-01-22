В Иглинском районе Башкирии простятся с двумя погибшими участниками СВО

22:22, 22 янв 2023

В Иглинском районе Башкирии простятся с двумя военнослужащими, погибшими в ходе СВО — ефрейтором Алексеем Литвиновым и младшим сержантом Антоном Пешковым. Об этом сообщает администрация муниципалитета.







Уточняется, что церемония прощания с Алексеем Литвиновым пройдет 23 января в 10:00 в селе Турбаслы, на улице Центральной, дом 45а. С Антоном Пешковым можно будет проситься 23 января в 13:00 в селе Иглино, по улице Свердлова, дом 15 — перед районным домом культуры.



Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии назвали улицу в честь погибшего на СВО парня. Об этом рассказала глава администрации Иглинского района республики Гюзель Насырова. Теперь улица Карагалинская будет носить имя Влада Михайлова.

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Фото: администрация Иглинского района