В Белорецке похоронили вагнеровца Вячеслава Мешавкина
14:06, 26 янв 2023
В Белорецке похоронили 43-летнего Вячеслава Мешавкина, завербованного ЧВК «Вагнер» в колонии особого режима. О гибели мужчины в зоне боевых действий сообщил во вторник глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта, лично присутствовавший на похоронах.
— Эти парни многое изменили в своей судьбе, а возможно, и в судьбе других людей. Они погибли за Родину, за наши покой и безопасность, — прокомментировал чиновник гибель людей, ушедших под пули из мест заключения.