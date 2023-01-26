В Белорецке похоронили вагнеровца Вячеслава Мешавкина

14:06, 26 янв 2023

В Белорецке похоронили 43-летнего Вячеслава Мешавкина, завербованного ЧВК «Вагнер» в колонии особого режима. О гибели мужчины в зоне боевых действий сообщил во вторник глава Белорецкого района Башкирии Андрей Иванюта, лично присутствовавший на похоронах.



— Эти парни многое изменили в своей судьбе, а возможно, и в судьбе других людей. Они погибли за Родину, за наши покой и безопасность, — прокомментировал чиновник гибель людей, ушедших под пули из мест заключения.



Ранее сообщалось о том, что уроженец Белорецкого района Башкирии Альберт Билалов погиб в ходе спецоперации на Украине.



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Фото: Андрей Иванюта / Vk.com