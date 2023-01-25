В СВО погиб уроженец Бижбулякского района Башкирии Ильнур Хисамутдинов

11:11, 25 янв 2023

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Бижбулякского района Башкирии Ильнур Хисамутдинов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Артур Зарипов.







– Мы до конца не верили в это, и надеялись, что это, возможно, ошибка или недостоверная информация. Но, к сожалению, вчера пришло официальное извещение, – написал в своей публикации чиновник.



Военнослужащий родился в селе Кенгер-Менеуз. Здесь же и состоится церемония прощания с бойцом. Когда и где именно мероприятие – пока неизвестно. Глава Бижбулякского района пообещал сообщить информацию об этом позже.





Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бижбулякского района Башкирии Ришат Низамов. По словам руководителя администрации, погибший был уроженцем села Дюсаново.

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Фото: vk.com/arturzaripov74