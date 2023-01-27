Глава Бижбулякского района Башкирии показал укрытие, в котором отдыхают бойцы в зоне СВО

14:23, 27 янв 2023

Глава Бижбулякского района Башкирии Артур Зарипов съездил на передовую в зону специальной военной операции и показал один из блиндажей, в котором отдыхают бойцы. Чиновник заснял укрытие на видео и опубликовал его в своих соцсетях 26 января.







На записи можно увидеть, что в помещении есть электричество, печка, телевизор, стол и кровать. Зарипов отметил, что этот блиндаж военнослужащие называют «VIP-комнатой».



– Сразу скажу, что, наверное, не у всех такие условия проживания, – написал чиновник. – Восхищает другое, как наши бойцы даже в таких не простых условиях, стараются создать тепло и домашний уют. Здесь есть все самое необходимое.

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Фото: скриншот видео