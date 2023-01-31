В России незаконно мобилизовали 9 тысяч мужчин

21:35, 31 янв 2023

Сегодня, 31 января, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным прокурором Игорем Красновым. Последний рассказал о проведении мобилизации в стране.



В частности, Игорь Краснов заявил, что 9 тысяч резервистов были мобилизованы незаконно. Зачастую мужчины не могли служить по состоянию здоровья. На сегодняшний день все они вернулись домой.







«Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, которые по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы», – сказал Игорь Краснов.



Владимир Путин попросил генерального прокурора продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных, а также за сферой в целом.

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