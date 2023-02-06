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Семье участника СВО из Уфы заблокировали все карты

Семье участника СВО из Уфы заблокировали все карты

08:57, 06 фев 2023

В Уфе семья контрактника оказалась без денег из-за заблокированных карт. Женщина находится в декрете, а муж на службе.

«Мой муж с 24 мая 2022 года и по сей день служит в СВО. В 2021 году в декабре мы приобрели квартиру в Уфе. Но до сих пор не проживаем по данному адресу, так как нужно сделать ремонт.



В связи со службой моего супруга в СВО, у нас не было возможности оплачивать коммунальные услуги. Я ходила в ЖЭУ летом 2022 года, предупредила, что муж на СВО, а я с двумя детьми нахожусь в декретном отпуске, соответственно, дохода нет.

В результате, из-за неоплаты коммунальных услуг все банковские карты, открытые на имя моего мужа арестованы по исполнительному производству. После того как был наложен арест на банковские карты, я написала судебному приставу. Она потребовала отправить документы. Я отправила все требуемые документы 25 января. Через неделю судебный пристав написала мне, что потеряла документы в телефоне. Я отправила все повторно.


Из-за того, что банковские карты арестованы я не могу оплатить ипотеку, делать элементарные покупки. Прошу вас помогите разблокировать карты», — пожаловалась Ляля Н.

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Источник: news102.ru
Теги: спецоперация
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