В зоне СВО погиб «шаймуратовец» из Башкирии Ринат Юнусов
17:36, 14 фев 2023
В ходе СВО погиб житель Учалинского района, наводчик мотострелкового отделения мотострелкового взвода батальона имени Шаймуратова Ринат Юнусов. Об этом сообщается в группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».
«Приносим искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.
Прощание с Ринатом Юнусовым состоится у памятника героям ВОВ в селе Сафарово в полдень 16 февраля.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что 5 февраля, Учалы простились с участником специальной военной операции, сержантом Ранисом Алтыновым. Солдат героически погиб 5 января, выполняя боевое задания. Уроженец Башкирии посмертно награжден орденом Мужества.