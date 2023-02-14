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В зоне СВО погиб «шаймуратовец» из Башкирии Ринат Юнусов

В зоне СВО погиб «шаймуратовец» из Башкирии Ринат Юнусов

17:36, 14 фев 2023

В ходе СВО погиб житель Учалинского района,  наводчик мотострелкового отделения мотострелкового взвода батальона имени Шаймуратова Ринат Юнусов. Об этом сообщается в группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».

«Приносим искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.



Прощание с Ринатом Юнусовым состоится у памятника героям ВОВ в селе Сафарово в полдень 16 февраля.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что 5 февраля, Учалы простились с участником специальной военной операции, сержантом Ранисом Алтыновым. Солдат героически погиб 5 января, выполняя боевое задания. Уроженец Башкирии посмертно награжден орденом Мужества. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Учалинский район спецоперация Погибшие на Украине батальон Шаймуратова
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