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В Башкирии простятся с погибшим в зоне СВО на Украине Инсафом Шамигуловым

В Башкирии простятся с погибшим в зоне СВО на Украине Инсафом Шамигуловым

11:50, 26 фев 2023

Глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов в своих социальных сетях сообщил о гибели в зоне проведения СВО на Украине жителя микрорайона Инсафа Шамигулова. Похороны бойца продут сегодня, 26 февраля, в его родной деревне Старомусятово Бурзянского района Башкирии.



Инсаф Шамигулов проходил срочную службу в составе Тихоокеанского военно-морского флота во Владивостоке в 2018-2019 годах. В августе прошлого года он заключил контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине, где служил в должности командира отделения. О гибели бойца рассказал глава Демского района Уфы.


- Со слов сослуживцев: «погиб как настоящий командир, прикрыл свою группу при перестрелке рядом селом Кирилловка Волноваховского района Донецкой области». Инсаф Тагирович был отзывчивым, веселым, доброжелательным, готовым прийти на помощь в любую минуту, надежным и верным своему слову, - написал в своих социальных сетях Антон Тарасов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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