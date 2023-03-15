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В Башкирии простились с Андреем Григорьевым, погибшим в ходе СВО

В Башкирии простились с Андреем Григорьевым, погибшим в ходе СВО

19:10, 15 мар 2023

В Стерлитамаке прошла церемония прощания с военнослужащим старшим сержантом Андреем Григорьевым. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



В июле 2022 года Андрей Григорьев вступил в добровольческий отряд имени А. Доставалова.

Депутат Госсобрания-Курултая РБ Ирек Зарипов отметил, что Андрей Григорьев был сильным, решительным и ответственным парнем, готовым прийти на помощь. Он также принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.


«<...>Решив вступить в добровольческий отряд им. Доставалова, Андрей сражался бок о бок с самыми достойными и отважными нашими земляками. Он отдал свою жизнь за наше мирное небо, – сказал Ирек Зарипов.

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов добавил, что боец погиб геройски, закрыв своим телом товарища, тем самым спасая его от смерти.

Гражданская панихида завершилась церемонией передачи флага супруге погибшего военнослужащего.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба администрации Стерлитамака
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район спецоперация Погибшие на Украине
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