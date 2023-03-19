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В Башкирии простились с погибшим в СВО "вагнеровцем" Назиром Башировым

В Башкирии простились с погибшим в СВО "вагнеровцем" Назиром Башировым

09:59, 19 мар 2023

В Салаватском районе Башкирии накануне простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Назиром Башировым. Он был уроженцем населенного пункта Ишимбаево. Военнослужащему, как сообщили в местной администрации, было 36 лет, он погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО.

Несмотря на то, что Баширов проживал в Челябинской области, похороны прошли в его родном селе. 

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на Украине в ходе специальной военной операции погиб 43-летний уроженец Салаватского района Башкирии Фархат Клычев. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Марс Кашапов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салаватский район спецоперация Погибшие на Украине чвк вагнер
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