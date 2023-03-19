В Башкирии простились с погибшим в СВО "вагнеровцем" Назиром Башировым
09:59, 19 мар 2023
В Салаватском районе Башкирии накануне простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Назиром Башировым. Он был уроженцем населенного пункта Ишимбаево. Военнослужащему, как сообщили в местной администрации, было 36 лет, он погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО.
Несмотря на то, что Баширов проживал в Челябинской области, похороны прошли в его родном селе.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на Украине в ходе специальной военной операции погиб 43-летний уроженец Салаватского района Башкирии Фархат Клычев. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Марс Кашапов.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
На Украине погиб отец четверых детей из Салаватского района Башкирии Фархат Клычев
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Римом Шариповым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Айратом Гадельшиным
Общество в Башкирии
В СВО погиб уроженец Бижбулякского района Башкирии Ильнур Хисамутдинов