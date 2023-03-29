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В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Данилом Исаковым

В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Данилом Исаковым

20:23, 29 мар 2023

На Аллее Героев в городе Белорецк в последний путь проводили Данилу Исакова, погибшего в СВО бойца ЧВК «Вагнер». Информацию об этом на личной страничке в социальных сетях передал Андрей Иванюта, глава городской администрации.

6 марта погибший праздновал бы свое 23-летие. Данил родом из Белорецка, здесь же и учился. В последние годы жил и работал автомехаником в городе Магнитогорск.



Близкие и друзья вспоминают его как отзывчивого и доброго парня, готового всегда оказать любую помощь.

"Он совершил мужественный поступок. Его решение вступить в ряды защитников Отечества показало, что он патриот и честно выполнил свой мужской долг. К несчастью, ценой своей жизни. Мы никогда этого не забудем", - написал слова соболезнования А. Иванюта.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецк Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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