В Башкирии простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Данилом Исаковым
20:23, 29 мар 2023
На Аллее Героев в городе Белорецк в последний путь проводили Данилу Исакова, погибшего в СВО бойца ЧВК «Вагнер». Информацию об этом на личной страничке в социальных сетях передал Андрей Иванюта, глава городской администрации.
6 марта погибший праздновал бы свое 23-летие. Данил родом из Белорецка, здесь же и учился. В последние годы жил и работал автомехаником в городе Магнитогорск.
Близкие и друзья вспоминают его как отзывчивого и доброго парня, готового всегда оказать любую помощь.
"Он совершил мужественный поступок. Его решение вступить в ряды защитников Отечества показало, что он патриот и честно выполнил свой мужской долг. К несчастью, ценой своей жизни. Мы никогда этого не забудем", - написал слова соболезнования А. Иванюта.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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