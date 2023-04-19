В Уфе простились с погибшим в ходе спецоперации 26-летним Игорем Кирилловым
15:36, 19 апр 2023
В понедельник, 17 апреля, в городе Уфе в последний путь проводили 26-летнего Игоря Кириллова, погибшего в ходе СВО. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал глава администрации Советского района Рустем Рахматуллин.
Игорь Кириллов появился на свет 26 сентября 1996 года в городе Уфе. Окончив 9 классов школы № 7, поступил в колледж при БГПУ на юриста, затем была служба в армии (2016-2017 годы). Демобилизовавшись, трудоустроился в МУ "Горзеленхоз".
- За годы военной службы Игорь трепетно относился к вопросам чести, был требователен к себе, оставаясь защитником Отечества, - отметил Рахматуллин.
За мужество и самоотверженность Игоря Кириллова посмертно наградили орденом Мужества.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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