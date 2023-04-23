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В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Дмитрием Нурбаевым

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Дмитрием Нурбаевым

14:22, 23 апр 2023

В Уфе простились с погибшим из Башкирии на Украине участником спецоперации 25-летним Дмитрием Нурбаевым. Информацию об этом передали в пресс-центре городской администрации.

Нурбаев отучился в лицее номер 155, после этого стал студентом Уфимского топливно - энергетического колледжа. В 2016 году его призвали на срочную службу. С 2022 по 2023 годы участвовал в спецоперации. Погиб 28 февраля.



Дмитрия Нурбаева посмертно наградили орденом мужества. Указ об этом подписал руководитель страны В. Путин. Его передал матери погибшего солдата Вадим Виноградов, военком Октябрьского и Советского районов города Уфы.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что В Уфе простились с погибшим в ходе спецоперации 26-летним Игорем Кирилловым.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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