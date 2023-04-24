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В Башкирии простились с погибшим в СВО Дмитрием Щепакиным

В Башкирии простились с погибшим в СВО Дмитрием Щепакиным

15:41, 24 апр 2023

В понедельник, 24 апреля, в городе Стерлитамак прошла церемония прощания с участником СВО на Украине Дмитрием Щепакиным. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал градоначальник Рустем Газизов. Чиновник написал, что город всегда будет помнить своего героя.



«Мы гордимся Дмитрием Анатольевичем, его подвигом, который навсегда войдет в историю нашего города как пример безграничного мужества и патриотизма», - оставил пост Рустем Газизов.

Военнослужащий родился и вырос в Стерлитамаке. После прохождения срочной службы в армии Дмитрий выбрал мирную профессию, в которой проявил себя как квалифицированный специалист. Дмитрий являлся опорой для своей семьи.



«Перед лицом опасности Дмитрий Анатольевич показал себя настоящим героем и мужественно решил защищать свою Родину с оружием в руках. Он пользовался уважением командования и боевых товарищей, проявил себя смелым и решительным воином», - добавил Ирек Зарипов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: социальные сети Рустема Газизова
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район спецоперация Погибшие на Украине
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