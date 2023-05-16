В Башкирии простились с погибшим мобилизованным Айдаром Хуснутдиновым
11:50, 16 май 2023
В Федоровского района Башкирии в последний путь проводили жителя населенного пункта Каралачик Айдара Хуснутдинова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях передал глава администрации Венер Насретдинов.
Военнослужащий был призван по частичной мобилизации в октябре прошлого года. Погиб 22 апреля текущего года. Дома его ждали маленькие дети.
«Айдар Анварович был настоящим патриотом нашей Родины, мужественно и бесстрашно сражался за мирное небо над нашей страной, за будущее своих детей, за каждого из нас. Он был гордостью семьи и пользовался большим уважением и любовью у всех, кто его знал», - написал чиновник.