В Башкирии похоронили солдата, погибшего в зоне спецоперации

14:21, 16 май 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца Калтасинского района Егора Сокова, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель местного муниципалитета Забир Габдуллин.







«Уважаемые родители, родные и друзья Егора! Скорбим вместе с вами, знаем, что потеря очень тяжелая. Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты», - написал глава администрации.



Военнослужащего посмертно наградили двумя орденами: Мужества и генерала Шаймуратова.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в населенном пункте Новокильбахтино Калтасинского района Башкортостана прошла церемония прощания с рядовым Степаном Кудайметовым, погибшим в зоне СВО.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети