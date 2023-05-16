В Башкирии похоронили солдата, погибшего в зоне спецоперации
14:21, 16 май 2023
В Башкирии в последний путь проводили уроженца Калтасинского района Егора Сокова, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель местного муниципалитета Забир Габдуллин.
«Уважаемые родители, родные и друзья Егора! Скорбим вместе с вами, знаем, что потеря очень тяжелая. Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты», - написал глава администрации.
Военнослужащего посмертно наградили двумя орденами: Мужества и генерала Шаймуратова.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в населенном пункте Новокильбахтино Калтасинского района Башкортостана прошла церемония прощания с рядовым Степаном Кудайметовым, погибшим в зоне СВО.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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