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В Башкирии похоронили участника СВО Алексея Кокотова

В Башкирии похоронили участника СВО Алексея Кокотова

11:27, 27 авг 2023

Накануне в Башкирии похоронили уроженца Калтасинского района республики Алексея Кокотова. Мужчина погиб в зоне проведения боевых задач специальной военной операции. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Забир Габдуллин.

Чиновник написал, что память о мужестве военнослужащего навсегда сохранится в сердцах жителей Калтасинского района, а также станет частью его истории. В своем сообщении глава района выразил искренние соболезнования семье и родным погибшего бойца.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Калтасинском районе РБ похоронили солдата, погибшего в зоне спецоперации.

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Автор: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Калтасинский район спецоперация Погибшие на Украине
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