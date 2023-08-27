В Башкирии похоронили участника СВО Алексея Кокотова
11:27, 27 авг 2023
Накануне в Башкирии похоронили уроженца Калтасинского района республики Алексея Кокотова. Мужчина погиб в зоне проведения боевых задач специальной военной операции. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Забир Габдуллин.
Чиновник написал, что память о мужестве военнослужащего навсегда сохранится в сердцах жителей Калтасинского района, а также станет частью его истории. В своем сообщении глава района выразил искренние соболезнования семье и родным погибшего бойца.