В Башкирии простились с рядовым Иваном Шубенковым, погибшим в СВО
09:02, 22 май 2023
В городе Нефтекамске состоялась церемония прощания с погибшим в зоне СВО Иваном Шубенковым. На прощание с героем прибыли зампредседателя Курултая Башкирии Р. Ахмадинуров, мэр города Нефтекамск Э. Валидов, а также близкие и друзья погибшего военнослужащего.
– Иван Николаевич – простой парень, пошел добровольцем защищать Родину, свое Отечество. Искренне соболезнуем родственникам и товарищам павшего воина. Мы будем поддерживать родных и близких, а память о его нем навсегда останется в истории Нефтекамска, – произнес прощальную речь Эльдар Валидов.
За мужество и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач, Иван Шубенков был награжден посмертно орденом Мужества. Также по традиции гражданская панихида завершилась передачей флага близким родственникам погибшего героя.
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