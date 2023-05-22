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В Башкирии простились с рядовым Иваном Шубенковым, погибшим в СВО

В Башкирии простились с рядовым Иваном Шубенковым, погибшим в СВО

09:02, 22 май 2023

В городе Нефтекамске состоялась церемония прощания с погибшим в зоне СВО Иваном Шубенковым. На прощание с героем прибыли зампредседателя Курултая Башкирии Р. Ахмадинуров, мэр города Нефтекамск Э. Валидов, а также близкие и друзья погибшего военнослужащего.



– Иван Николаевич – простой парень, пошел добровольцем защищать Родину, свое Отечество. Искренне соболезнуем родственникам и товарищам павшего воина. Мы будем поддерживать родных и близких, а память о его нем навсегда останется в истории Нефтекамска, – произнес прощальную речь Эльдар Валидов.


За мужество и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач, Иван Шубенков был награжден посмертно орденом Мужества. Также по традиции гражданская панихида завершилась передачей флага близким родственникам погибшего героя.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск спецоперация Погибшие на Украине
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