В зоне проведения спецоперации погиб уроженец Башкирии Ринат Губайдуллин

14:16, 26 май 2023

На странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Кугарчинского района Башкирии Марат Искужин, сообщил о трагической гибели Рината Губайдуллина, уроженца населенного пункта Юмагузино.



Военнослужащий погиб во время выполнения боевой задачи в зоне проведения СВО на Украине. В своем посте чиновник от имени всех жителей Кугарчинского района выразил глубокие соболезнования Минзале Арслановне, родным и близким Рината.







Ринату Губайдуллину посмертно присвоен орден Мужества.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Кугарчинском районе в последний путь проводили погибшего при выполнении боевого задания в ходе СВО Вадима Викторовича Разномасцева.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети