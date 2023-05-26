В зоне проведения спецоперации погиб уроженец Башкирии Ринат Губайдуллин
14:16, 26 май 2023
На странице в социальной сети "ВКонтакте" глава Кугарчинского района Башкирии Марат Искужин, сообщил о трагической гибели Рината Губайдуллина, уроженца населенного пункта Юмагузино.
Военнослужащий погиб во время выполнения боевой задачи в зоне проведения СВО на Украине. В своем посте чиновник от имени всех жителей Кугарчинского района выразил глубокие соболезнования Минзале Арслановне, родным и близким Рината.
Ринату Губайдуллину посмертно присвоен орден Мужества.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Кугарчинском районе в последний путь проводили погибшего при выполнении боевого задания в ходе СВО Вадима Викторовича Разномасцева.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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