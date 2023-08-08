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В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Ильнар Фахриисламов

В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Ильнар Фахриисламов

23:25, 08 авг 2023

В Башкирии в последний путь проводили жителя населенного пункта Аблаево Туймазинского района Ильнара Фахриисламова, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Айдар Суфиянов.

«Мы разделяем огромную боль утраты с мамой военнослужащего Флюрой Анваровной, его детьми, родственниками, друзьями и близкими. От имени всех жителей Туймазинского района примите искренние соболезнования. Мы всегда будем рядом с семьёй Ильнара Фахриисламова, будем помогать», — написал глава района.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в ходе СВО погиб мобилизованный житель Туймазинского района Башкирии Артур Нальвадов. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети главы Туймазинского района Айдара Суфиянова
Теги: Туймазинский район спецоперация Погибшие на Украине
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