В Башкирии простились с погибшим в СВО 35-летним Виктором Фустовым
11:55, 18 июн 2023
В Башкирии в последний путь проводили уроженца Благоварского района республики Виктора Фустова, погибшего в зоне проведения СВО на Украине. Информацию об этом передал на своей личной страничке в соцсетях руководитель меестной администрации Марат Юсупов.
Боец воевал в составе частной военной компании "Вагнер". Церемония прощания прошла в населенном пункте Старокучербаево.
"Он погиб, как настоящий защитник Родины, отдав свою жизнь ради своей страны и всех нас", - написал глава муниципалитета. "Он навсегда останется в памяти родных, близких, всех нас".
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Благоварском районе похоронили мобилизованного отца двух дочерей Рамиля Ситдикова.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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