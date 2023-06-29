В Башкирии после боевого ранения скончался боец СВО

12:43, 29 июн 2023

Участник СВО из Башкирии Ринат Хажиев скончался во время нахождения на реабилитации после боевого ранения. Об этом в соцсетях написала глава Кигинского района республики Зухра Гордиенко.



«Буквально неделю назад Ринат заглянул ко мне. Поговорили о жизни, о службе, о планах на будущее. Но судьба распорядилась иначе», — написала руководитель муниципалитета.



Прощание с военнослужащим состоится перед районным домом культуры 30 июня в 10:00.



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Фото: соцсети