В Башкирии после боевого ранения скончался боец СВО
12:43, 29 июн 2023
Участник СВО из Башкирии Ринат Хажиев скончался во время нахождения на реабилитации после боевого ранения. Об этом в соцсетях написала глава Кигинского района республики Зухра Гордиенко.
«Буквально неделю назад Ринат заглянул ко мне. Поговорили о жизни, о службе, о планах на будущее. Но судьба распорядилась иначе», — написала руководитель муниципалитета.
Прощание с военнослужащим состоится перед районным домом культуры 30 июня в 10:00.
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Автор:
proural.info
Фото: соцсети
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