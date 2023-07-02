Блогер Рустам Набиев шокировал подписчиков результатом своего экстремального отдыха
11:40, 02 июл 2023
Уфимский блогер Рустам Набиев, сильно удивил своих подписчиков результатом своего экстремального отдыха. Мужчина разместил видео в социальных сетях, на котором запечатлено то, как он катается на тюбинге, привязанном к катеру.
Во время скоростного катания уфимец не справился с управлением и перевернулся. Момент вызвал беспокойство у его подписчиков, которые оставили множество комментариев, выражая свою озабоченность о его самочувствии. В ответ блогер написал, что у него все в порядке.
Рустам Набиев отдыхает в башкирском санатории недалеко от родника Красный ключ в Башкирии вместе со своей женой Динарой и двумя дочерями.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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