В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО бойцом с позывным «Ветер»

00:22, 05 июл 2023

Во вторник, 4 июля, в башкирском городе Межгорье простились с погибшим в ходе СВО на Украине Салаватом Юмагужиным. Об этом сообщили представители пресс-центра городской администрации.







35-летний боец погиб во время боевых действий 31 мая. В одном из боестолкновений Салават получил контузию, но, после оказания медпомощи, боец вернулся на передовую. Ему было 35 лет.



По словам боевых товарищей Юмагужин был надежным, добрым и отзывчивым человеком.



– Он всегда держал своё слово и беспрекословно выполнял приказы. Ценой собственной жизни спас своих сослуживцев. Всегда находился впереди, и неслучайно у него был позывной "Ветер", – отозвался о нём его командир.

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Фото: соцсети