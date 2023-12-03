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В Башкирии похоронили бойца, прикрывшего на СВО боевых товарищей

В Башкирии похоронили бойца, прикрывшего на СВО боевых товарищей

Накануне в городе Нефтекамске прошла церемония прощания с 43-летним бойцом контрактной службы Алексеем Оленевым. Житель Башкирии героически отдал свою жизнь 16 ноября в одном из боестолкновений. По словам представителей городской администрации, мужчина прикрыл собой 6 товарищей, а сам получил смертельные пулевые ранения в грудь. Прощание проходило в здании городской филармонии.

Алексей Оленев появился на свет 19.02.1980 года. После окончания седьмой школы получил специальности электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования и электросварщика ручной сварки. Несмотря на трудности, выпавшие на его долю, уроженец республики был жизнерадостным человеком, заботливым семьянином. В свободное время Алексей любил рыбалку и резьбу по дереву. В зону боевых действий Алексей отправился 25 октября текущего года, заключив контракт на военную службу.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск спецоперация Погибшие на Украине
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