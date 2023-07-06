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В Башкирии простились с погибшим в СВО 20-летним Альбертом Нургалиным

В Башкирии простились с погибшим в СВО 20-летним Альбертом Нургалиным

12:26, 06 июл 2023

На днях в Белорецком районе Башкирии в последний путь проводили погибшего в зоне проведения СВО контрактника Альберта Нургалина. Об этом руководитель муниципалитета Андрей Иванюта рассказал на своей личной страничке в социальной сети "ВКонтакте".



Альберт родился в 2003 году в населенном пункте Бельский Кагинского сельского совета, окончил среднюю школу в селе Кага. Учителя вспоминают о нем как о дисциплинированном, внимательном и сосредоточенном на занятиях ученике. Он умело организовывал свою учебную деятельность, легко находил общий язык с одноклассниками и преподавателями, всегда был вежливым.

В конце своего сообщения чиновник выразил соболезнования сестрам бойца и всем его близким родственникам.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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