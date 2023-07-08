В Башкирии простились с погибшим в СВО Михаилом Рычковым

12:37, 08 июл 2023

В Башкирии простились с погибшим в зоне проведения СВО на Украине уроженцем Благоварского района республики Михаилом Рычковым.



Житель населенного пункта Первомайский погиб 21 июня.



У Михаила была непростая судьба. Он вырос в многодетной семье и, после окончания 9 класса Первомайской школы, стал воспитанником детдома. Во время прохождения срочной военной службы он заключил контракт с Минобороны РФ и принял участие в военной операции России в Сирии. Служил в должности водителя стрелкового взвода стрелковой роты.



Сейчас на спецоперации находится брат погибшего – Иван Рычков.



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Фото: "Благоварские вести"