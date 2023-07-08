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В Башкирии простились с погибшим в СВО Михаилом Рычковым

В Башкирии простились с погибшим в СВО Михаилом Рычковым

12:37, 08 июл 2023

В Башкирии простились с погибшим в зоне проведения СВО на Украине уроженцем Благоварского района республики Михаилом Рычковым.

Житель населенного пункта Первомайский погиб 21 июня.

У Михаила была непростая судьба. Он вырос в многодетной семье и, после окончания 9 класса Первомайской школы, стал воспитанником детдома. Во время прохождения срочной военной службы он заключил контракт с Минобороны РФ и принял участие в военной операции России в Сирии. Служил в должности водителя стрелкового взвода стрелковой роты.

Сейчас на спецоперации находится брат погибшего – Иван Рычков.

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Автор: blvesti.ru
Фото: "Благоварские вести"
Теги: Благоварский район спецоперация Погибшие на Украине
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